Власти Пермского края продлили масочный режим до конца мая

В Пермском крае срок действия антикоронавирусных мер продлен до 31 мая. Жителям Пермского края по-прежнему необходимо носить маски в общественном транспорте, магазинах, в торговых центрах, аптеках, банках, на парковках, в лифтах и других местах, предполагающих массовое скопление людей. Также обязательны для исполнения противоэпидемические требования, касающиеся дезинфекции помещений, соблюдения безопасной социальной дистанции и т.д.

Ранее губернатор Дмитрий Махонин сообщал, что Роспотребнадзор считает отмену масочного режима в Пермском крае преждевременной.