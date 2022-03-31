18+
  • Здоровье
  • Здоровье
  • News
Здоровье

Коронавирусные ограничения в Перми продлены до конца апреля

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

В Пермском крае срок действия антикоронавирусных мер продлен до 30 апреля. Как сообщает краевое правительство, обязательными остается масочный режим в общественном транспорте, магазинах, торговых центрах, аптеках, банках, на парковках, в лифтах и других местах, предполагающих массовое скопление людей.

Также обязательны для исполнения противоэпидемические требования, касающиеся дезинфекции помещений, соблюдения безопасной социальной дистанции и т.д. В Минздраве Прикамья особо отмечают о необходимости прохождения жителями региона иммунизации против COVID-19 и ревакцинации, проводить которую рекомендуется через полгода после перенесенной коронавирусной инфекции или первичной вакцинации.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: