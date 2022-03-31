Коронавирусные ограничения в Перми продлены до конца апреля

В Пермском крае срок действия антикоронавирусных мер продлен до 30 апреля. Как сообщает краевое правительство, обязательными остается масочный режим в общественном транспорте, магазинах, торговых центрах, аптеках, банках, на парковках, в лифтах и других местах, предполагающих массовое скопление людей.

Также обязательны для исполнения противоэпидемические требования, касающиеся дезинфекции помещений, соблюдения безопасной социальной дистанции и т.д. В Минздраве Прикамья особо отмечают о необходимости прохождения жителями региона иммунизации против COVID-19 и ревакцинации, проводить которую рекомендуется через полгода после перенесенной коронавирусной инфекции или первичной вакцинации.