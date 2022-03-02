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В Пермском крае отменят QR-коды для посещения общественных мест

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Власти Пермского края приняли решение отменить режим обязательного использования QR-кодов при посещении заведений общепита, торговых центов, учреждений культуры, спорта, фитнес-центров. Также в Прикамье планируют снять запрет на ночную работу кафе и ресторанов и отменить режим строгой самоизоляции для жителей старше 60 лет, не прошедших вакцинацию от COVID-19. Об этом стало известно во время заседания краевого оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Масочный режим в магазинах, общественном транспорте и других местах массового скопления людей, а также соблюдение социальной дистанции — продолжает действовать.

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