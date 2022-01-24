В Пермском крае до конца недели приостановится вся плановая медицинская помощь

В Пермском крае из-за штамма «омикрон» до конца недели планируется приостановить всю плановую медицинскую помощь. В медучреждении ограничиваются плановые приемы врачей-специалистов, а все участковые терапевты переведены на работу в мобильные ковидные бригады. Об сообщает «РБК Пермь» со ссылкой на источник в министерстве здравоохранения.

«Поскольку вызовов очень много, время доезда врача до пациента увеличилось. Но обслуживаются все вызовы до единого. Неотложная помощь работает до 23-00. В случае ухудшения состояния пациента (температура выше 39, одышка) вызывайте Скорую помощь. Просим с пониманием отнестись к ситуации, в которой оказались мы все. Приносим извинения за доставленные неудобства», — сообщает минздрав.

В каждом районе Перми на базе поликлиник будут созданы амбулаторные COVID-центры. Пока амбулаторный центр создан лишь в Ленинском районе на базе городской клинической поликлиники на Малой Ямской, 10.