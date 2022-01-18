Добровольная вакцинация детей от COVID-19 в Пермском крае начнется в феврале

Добровольную вакцинацию детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет планируется начать уже в феврале 2022 года. Вакцинация школьников будет проводиться в учебных учреждениях. Для иммунизации потребуется письменное согласие родителей или законных представителей.