Добровольная вакцинация детей от COVID-19 в Пермском крае начнется в феврале

Поступления первой партии вакцины от COVID-19 для детей «Спутник-М» в Пермский край ожидается в ближайшие две недели. Об этом в эфире «Эха Перми» сообщил главный внештатный эпидемиолог краевого минздрава Владислав Семериков.
Добровольную вакцинацию детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет планируется начать уже в феврале 2022 года. Вакцинация школьников будет проводиться в учебных учреждениях. Для иммунизации потребуется письменное согласие родителей или законных представителей.
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