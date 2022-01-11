В этом году в Пермском крае начнется вакцинация детей против COVID-19

Вакцинация от коронавируса детей в возрасте от 12 до 17 лет в Пермском крае может начаться в этом году. Об этом сообщил главный эпидемиолог регионального Минздрава, доктор медицинских наук Вадислав Семериков. Иммунизация от COVID-19 будет осуществляться добровольно при наличии письменного заявления одного из родителей или иного законного представителя.
Вадислав Семериков обозначил, что заболеваемость коронавирусной инфекцией детей в 2021 году выросла в 10 раз среди детского населения. Для иммунизации детей будет использоваться вакцина Спутник-М с уменьшенным содержанием антигена (второй компонент вакцины Спутник V).
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