В Пермском крае ввели обязательную вакцинацию для студентов от COVID-19

По данным Роспотребнадзора среди работающих заболевших 25% приходится на сотрудников промпредприятий региона. Студенты — это 21% от заболевших в возрастной группе 18-25 лет. Напомним, Роспотребнадзор обязал до 1 декабря привить 80% сотрудников предприятий и организаций отраслей, которые указаны в Постановлении о профилактических прививках от COVID-19.