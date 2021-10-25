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В Пермском крае ввели обязательную вакцинацию для студентов от COVID-19

Роспотребнадзор Пермского края расширил перечень категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации от коронавируса. Теперь в обязательные категории добавлены работники промышленных предприятий и агропромышленного комплекса, студенты вузов и техникумов, старше 18 лет.

По данным Роспотребнадзора среди работающих заболевших 25% приходится на сотрудников промпредприятий региона. Студенты — это 21% от заболевших в возрастной группе 18-25 лет. Напомним, Роспотребнадзор обязал до 1 декабря привить 80% сотрудников предприятий и организаций отраслей, которые указаны в Постановлении о профилактических прививках от COVID-19.

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