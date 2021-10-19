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Министр здравоохранения РФ включил Пермский край в число регионов с тяжелой ситуацией с COVID-19

В Минздраве РФ назвали напряженной ситуацию с коронавирусом в Пермском крае. Как сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, ситуация заболеваемостью коронавирусом в РФ вызывает опасения в шести регионах страны: Удмуртская республика, Пермский край, Оренбургская область, республики Башкортостан и Татарстан, Ивановская и Тюменская области.

По словам Михаила Мурашко, в этих регионах требуется ввести дополнительные ограничения в связи с ростом числа заболевших.

По данным на 19 октября, в Пермском крае выявлен 601 новый случай COVID-19. Общее число инфицированных достигло 111 364.

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