Министр здравоохранения РФ включил Пермский край в число регионов с тяжелой ситуацией с COVID-19

В Минздраве РФ назвали напряженной ситуацию с коронавирусом в Пермском крае. Как сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, ситуация заболеваемостью коронавирусом в РФ вызывает опасения в шести регионах страны: Удмуртская республика, Пермский край, Оренбургская область, республики Башкортостан и Татарстан, Ивановская и Тюменская области.