В Пермском крае 477 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 477 новых случаев заражения COVID-19: 56 человек проходят лечение в больницах, 421 — амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Новые заболевшие были обнаружены в 21 территории Прикамья. Первое место по заболеваемости занимает Пермь — выявлено 224 инфицированных. На втором месте Добрянский городской округ — 46 человек. Третье место занял Соликамский городской округ, в котором обнаружено 37 заболевших.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 78 741 (+477), выздоровело 69 317 (+503).