По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 467 новых случаев заражения COVID-19: 42 человека проходят лечение в больницах, 425 — амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых заражённых 196 мужчин, 271 женщина и 69 детей.

Новые заболевшие обнаружены в 28 территориях региона. Первое место по заболеваемости занимает Пермь - выявлено 223 инфицированных. На втором месте Чернушинский округ — 43 человека. На третьем месте Чусовской округ, в котором зафиксировано 34 случая заболевших.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 73 526: скончалось — 3 248 (+30), выздоровело — 65 209.