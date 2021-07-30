В Пермском крае выявлено 446 новых инфицированных COVID-19

По данным Роспотребнадзора в Пермском крае выявлено 446 новых случаев заражения COVID-19: 46 человек проходят лечение в больницах, 400 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Новые заболевшие обнаружены в 26 территориях Прикамья.

На первом месте Пермь - выявлено в 162 зараженных. На втором месте - Пермский муниципальный район с 66 инфицированными. На третьем - Краснокамский городской округ, где зафиксировано 30 случаев заболевания.

Меньше всего инфицированных выявлено в ЗАТО Звездный — 2 жителя. А также по одному заболевшему обнаружено в пяти территориях: Большесосновском муниципальном районе, Губаха, Куединском муниципальном округе, Очерском и Чернушинском городских округах

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 72 151.