В Пермь поступила партия вакцин «ГамКовидВак»

В Перми снова доступны новые комплекты препарата «ГамКовидВак» («Спутник V»). Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения Пермского края.

Препараты распределены по поликлиниками региона. Прививку от COVID-19 можно поставить в лицензированных медорганизациях. Вакцинация проходит в два этапа, с интервалом в 14-21 день. Сейчас в Пермском крае доступно несколько вариантов препаратов: «ЭпиВакКорона», «КовиВак, «Спутник V».

Вакцинироваться может каждый житель старше 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний.