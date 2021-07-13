В Пермском крае введена обязательная вакцинация от COVID-19

Главный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев ввел обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для ряда категорий граждан. Он сообщил об этом на заседании регионального оперштаба.
Прививку от COVID-19 обязаны поставить сотрудники, осуществляющих деятельность в сферах:
- здравоохранения,
- образования,
- социальной защиты,
- торговли,
- салонов красоты,
- такси,
- общественного питания,
- банков,
- МФЦ,
- общественного транспорта,
- культуры,
- работников детских игровых комнат,
- детских развлекательных центров,
- театров,
- кинотеатров,
- организаторов досуговых, развлекательных, зрелищных, а также массовых физкультурных и спортивных мероприятий.
Вакцинироваться также должны государственные, гражданские служащие и муниципальные гражданские служащие.
Руководителям организаций и ИП, деятельность которых попала в список выше, необходимо организовать проведение профилактических прививок с охватом не менее 60% от общей численности работников: первым компонентом — до 15 августа, вторым — до 15 сентября.
От вакцинации освобождаются люди, имеющие медицинские противопоказания.
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