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В Пермском крае введена обязательная вакцинация от COVID-19

Главный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев ввел обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для ряда категорий граждан. Он сообщил об этом на заседании регионального оперштаба.

Прививку от COVID-19 обязаны поставить сотрудники, осуществляющих деятельность в сферах:

  • здравоохранения,
  • образования,
  • социальной защиты,
  • торговли,
  • салонов красоты,
  • такси,
  • общественного питания,
  • банков,
  • МФЦ,
  • общественного транспорта,
  • культуры,
  • работников детских игровых комнат,
  • детских развлекательных центров,
  • театров,
  • кинотеатров,
  • организаторов досуговых, развлекательных, зрелищных, а также массовых физкультурных и спортивных мероприятий.

Вакцинироваться также должны государственные, гражданские служащие и муниципальные гражданские служащие.

Руководителям организаций и ИП, деятельность которых попала в список выше, необходимо организовать проведение профилактических прививок с охватом не менее 60% от общей численности работников: первым компонентом — до 15 августа, вторым — до 15 сентября.

От вакцинации освобождаются люди, имеющие медицинские противопоказания.

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