В Пермском крае введена обязательная вакцинация от COVID-19

Главный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев ввел обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для ряда категорий граждан. Он сообщил об этом на заседании регионального оперштаба.

Прививку от COVID-19 обязаны поставить сотрудники, осуществляющих деятельность в сферах:

здравоохранения,

образования,

социальной защиты,

торговли,

салонов красоты,

такси,

общественного питания,

банков,

МФЦ,

общественного транспорта,

культуры,

работников детских игровых комнат,

детских развлекательных центров,

театров,

кинотеатров,

организаторов досуговых, развлекательных, зрелищных, а также массовых физкультурных и спортивных мероприятий.

Вакцинироваться также должны государственные, гражданские служащие и муниципальные гражданские служащие.

Руководителям организаций и ИП, деятельность которых попала в список выше, необходимо организовать проведение профилактических прививок с охватом не менее 60% от общей численности работников: первым компонентом — до 15 августа, вторым — до 15 сентября.

От вакцинации освобождаются люди, имеющие медицинские противопоказания.