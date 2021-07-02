В Пермском крае больше трехсот человек заболели коронавирусом после прививки

На сегодняшний день в Пермском крае вакцинировались 348 тыс. жителей. Из них после прививки коронавирусной инфекцией заразились 353 человека. Это 0,1% от числа вакцинированных. Об этом сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Виталий Костарев во время прямого эфира на портале 59.ru.

Больше половины привитых (60%) заболели после первого компонента, а оставшаяся часть — после получения второй дозы вакцины. Доктор медицинских наук, эпидемиолог Ирина Фельдблюм добавила, что заболеть после прививки могут 5–8%.