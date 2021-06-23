Пермский оперштаб рекомендовал перевести невакцинированных сотрудников на удаленку

Пермский оперштаб принял решение об ужесточении противоэпидемических мер в регионе из-за растущей заболеваемости коронавирусом. Губернатор Дмитрий Махонин поручил усилить контроль за соблюдением мер безопасности в общественном транспорте, местах массового скопления людей, заведениях общепита и торговых сетях. Работодателям рекомендовано переводить на удаленную работу сотрудников, которые не прошли вакцинацию.

Массовые мероприятия будут отменены или перенесены на более поздний срок. Зрители смогут их посетить только при наличии сертификатов о вакцинации или отрицательных ПЦР-тестов.