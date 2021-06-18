Советник губернатора призвал готовиться к новой вспышке COVID-19

Внештатный советник пермского губернатора Дмитрий Жебелев рассказал о новой вспышке коронавирусной инфекции. По его словам, очередная вспышка заболеваемости коронавирусом может быть намного серьезнее, чем была в октябре – ноябре прошлого года. В первую очередь, это связано с тем, что новые штаммы COVID-19, как доказано учеными, более заразные.

В последние дни на фоне роста заболеваемости в Пермском крае в 2,5 раза выросло число поисковых запросов о симптомах коронавируса. Это является косвенным индикатором роста заболеваемости. После чего, стало увеличиваться число госпитализированных с подтвержденным диагнозом COVID-19 – с 519 до 619 пациентов за неделю.

Помочь в этой ситуации может только вакцинация. «Есть абсолютно невыполнимая задача вакцинировать хотя бы к сентябрю полтора миллиона людей», — сообщил Дмитрий Жебелев.