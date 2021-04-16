В Пермском крае 104 новых случая заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 104 новых случая заражения COVID-19: 19 человек проходят лечение в больницах, 85 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных 33 пациента мужского пола, 71 – женского.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 53 011: 47 806 (+93) — выздоровели, 669 — на лечении, 1 073 (-23) — на карантине дома, 2 068 — скончались.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.