В Пермском крае 106 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 106 новых случаев заражения COVID-19: 25 человек проходят лечение в больницах, 81 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных 42 пациента мужского пола, 64 – женского.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 52 907: 47 713 (+98) — выздоровели, 655 — на лечении, 1 096 (-22) — на карантине дома, 2 057 — скончались.

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