В Пермском крае 108 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 108 новых случаев заражения COVID-19: 30 человек проходят лечение в больницах, 78 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных 40 пациентов мужского пола, 68 – женского.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 52 801: 47 615 (+103) — выздоровели, 694 — на лечении, 1 118 (-7) — на карантине дома, 2 045 — скончались.

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