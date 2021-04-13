В Пермском крае 105 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 105 новых случаев заражения COVID-19: 36 человек проходят лечение в больницах, 69 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных 39 пациентов мужского пола, 66 – женского.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 52 693: 47 512 (+120) — выздоровели, 718 — на лечении, 1 125 (+36) — на карантине дома, 2 035 — скончались.

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