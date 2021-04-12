В Пермском крае 108 новых случаев заражения COVID-19

Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 108 новых случаев заражения COVID-19: 26 человек проходят лечение в больницах, 82 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных 39 пациентов мужского пола, 69 – женского, среди заболевших 8 детей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 52 588: 47 392 (+89) — выздоровели, 697 — на лечении, 1 089 (-3) — на карантине дома, 2 029 — скончались.

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