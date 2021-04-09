В Пермском крае 110 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 110 новых случаев заражения COVID-19: 9 человек проходят лечение в больницах, 101 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных 43 пациента мужского пола, 67 – женского, среди заболевших 13 детей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 52 261: 47 070 (+143) — выздоровели, 696 — на лечении, 1 078 (+20) — на карантине дома, 2 016 — скончались.

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