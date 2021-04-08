В Пермском крае 112 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 112 новых случаев заражения COVID-19: 14 человек проходят лечение в больницах, 98 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных 43 пациента мужского пола, 69 – женского, среди заболевших 9 детей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 52 151: 46 927 (+189) – выздоровели, 681 — на лечении, 1 058 (-22) — на карантине дома, 2 011 — скончались.

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