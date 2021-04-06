В Пермском крае 111 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 111 новых случаев заражения COVID-19: 27 человек проходят лечение в больницах, 84 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных 42 пациента мужского пола, 69 – женского, среди заболевших 12 детей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 51 926: 46 551 (+140) – выздоровели, 689 — на лечении, 1 119 (+21) — на карантине дома, 2 004 — скончались.

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