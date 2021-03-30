В Пермском крае 118 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 118 новых случаев заражения COVID-19: 46 человек проходят лечение в больницах, 72 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных 61 пациент мужского пола, 57 – женского, среди заболевших 7 детей.
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 51 131: 45 385 (+197) – выздоровели, 1116+74 — на карантине дома, 734 — на лечении, 1 949 – скончались.
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