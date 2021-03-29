В Пермском крае за сутки 120 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 120 новых случаев заражения COVID-19: 33 человека проходят лечение в больницах, 87 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных 44 пациента мужского пола, 76 – женского, среди заболевших 5 детей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 51 013: 45 188 (+127) – выздоровели, 734 – на лечении, 1 190 (-4) – на карантине дома, 1 941 – скончались.

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