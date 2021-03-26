По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 120 новых случаев заражения COVID-19: 15 человек проходят лечение в больницах, 105 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных 40 пациентов мужского пола, 80 – женского, среди заболевших 10 детей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 50 653: 44 768 (+143) – выздоровели, 773 — на лечении, 1 265 (-29) — на карантине дома, 1 918 – скончались.

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