В Пермском крае 126 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 126 новых случаев заражения COVID-19: 26 человек проходят лечение в больницах, 100 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных 53 пациента мужского пола, 73 – женского, среди заболевших 7 детей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 50 412: 44 490 (+148) — выздоровели, 790 — на лечении, 1 349 (+36) — на карантине дома, 1 908 — скончались.

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