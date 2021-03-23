По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 125 новых случаев заражения COVID-19: 35 человека проходят лечение в больницах, 90 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных 41 пациент мужского пола, 84 – женского, среди заболевших 3 детей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 50 286: 44 342 (+163) — выздоровели, 815 — на лечении, 1 313 (-11) — на карантине дома, 1 904 — скончались.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.