По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 126 новых случаев заражения COVID-19: 32 человека проходят лечение в больницах, 94 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных 56 пациентов мужского пола, 70 – женского, среди заболевших 3 детей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 50 161: 44 179 (+98) — выздоровели, 821 — на лечении, 1 324 (+15) — на карантине дома, 1 896 — скончались.

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