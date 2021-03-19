По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 132 новых случая заражения COVID-19: 16 человек проходят лечение в больницах, 116 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных 61 пациент мужского пола, 71 – женского, среди заболевших 2 детей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 49 775: 43 643 (+245) — выздоровели, 825 — на лечении, 1 326 — на карантине дома, 1 869 — скончались.

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