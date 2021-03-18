По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 134 новых случая заражения COVID-19: 20 человек проходят лечение в больницах, 114 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных 40 пациентов мужского пола, 94 – женского, среди заболевших 4 детей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 49 643: 43 388 (+288) — выздоровели, 814 — на лечении, 1 326 (-30) — на карантине дома, 1 858 — скончались.

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