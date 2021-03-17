По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 136 новых случаев заражения COVID-19: 37 человек проходят лечение в больницах, 99 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных 67 пациент мужского пола, 69 – женского, среди заболевших 16 детей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 49 509: 43 100 (+293) – выздоровели, 837 — на лечении, 1 849 — скончались, 1 356 (-50) — на карантине дома.

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