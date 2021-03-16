По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 136 новых случаев заражения COVID-19: 42 человека проходят лечение в больницах, 94 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных 51 пациент мужского пола, 85 – женского, среди заболевших 10 детей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 49 373: 42 807 (+289) — выздоровели, 844 – на лечении, 1 406 (-109) — на карантине дома, 1 840 – скончались.

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