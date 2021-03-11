По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 150 новых случаев заражения COVID-19: 26 человек проходят лечение в больницах, 124 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных 63 пациента мужского пола, 87 – женского, среди заболевших 5 детей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 48 669: 41 503 (+269) – выздоровели, 848 – на лечении, 1814 (+6) – скончались от коронавируса, 1 216 (+6) – скончались от сопутствующих заболеваний.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.