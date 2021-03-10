В Пермском крае за сутки 153 новых случая заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 153 новых случая заражения COVID-19: 41 человек проходит лечение в больницах, 112 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных 59 пациентов мужского пола, 94 – женского, среди заболевших 3 детей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 48 519: 41 234 (+257) – выздоровели, 848 – на лечении, 1 808 (+12) – скончались от коронавируса, 1 210 (+5) – скончались от сопутствующих заболеваний.

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