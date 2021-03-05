В Пермском крае 169 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 169 новых случаев заражения COVID-19: 43 человека проходят лечение в больницах, 126 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Среди новых инфицированных 65 пациентов мужского пола, 104 – женского, среди заболевших 6 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 17 человек, от 30 до 49 лет – 38 человек, 63 в возрасте 50-64 и 45 человек старше 65 лет.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 47 735: 39 918 (+247) – выздоровело, 833 – на лечении, 1 763 (+11) – скончались от коронавируса, 1 190 (+5) – скончались от сопутствующих заболеваний.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.