В Пермском крае 184 новых случая заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 184 новых случая заражения COVID-19: 69 человек проходят лечение в больницах, 115 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных 73 пациента мужского пола, 111 – женского, среди заболевших 7 детей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 47 215: 39 408 (+222) – выздоровели, 898 – на лечении, 1 746 (+6) – скончались от коронавируса, 1 181 (+3) – скончались от сопутствующих заболеваний.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.