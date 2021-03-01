В Пермском крае 190 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 190 новых случаев заражения COVID-19: 41 человек проходит лечение в больницах, 149 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных 78 пациентов мужского пола, 112 – женского, среди заболевших 5 детей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 47 031: 39 186 (+151) – выздоровели, 880 – на лечении, 1 740 (+8) – скончались от коронавируса, 1 178 (+4) – скончались от сопутствующих заболеваний.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.