В Пермском крае 222 новых случая заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 222 новых случая заражения COVID-19: 44 человека проходят лечение в больницах, 178 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных 96 пациентов мужского пола, 126 – женского, среди заболевших 11 детей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 46 038: 38016 (+137) – выздоровели, 985 – на лечении, 1 694 (+12) – скончались от коронавируса, 1 166 (+8) – скончались от сопутствующих заболеваний.

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