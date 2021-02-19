В Пермском крае 243 новых случая заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 243 новых случая заражения COVID-19: 32 человека проходят лечение в больницах, 211 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных 98 пациентов мужского пола, 145 – женского, среди заболевших 20 детей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 44 878: 37 069 (+269) – выздоровели, 1 087 – на лечении, 1 640 (+9) – скончались от коронавируса, 1 146 (+3) – скончались от сопутствующих заболеваний.

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