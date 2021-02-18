В Пермском крае 245 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 245 новых случаев заражения COVID-19: 12 человек проходят лечение в больницах, 233 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных 101 пациент мужского пола, 144 – женского, среди заболевших 39 детей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 44 635: 36 800 (+248) – выздоровели, 1 134 – на лечении, 1 631 (+10) – скончались от коронавируса, 1 143 (+5) – скончались от сопутствующих заболеваний.

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