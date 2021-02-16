В Пермском крае 253 новых случая заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 253 новых случая заражения COVID-19: 36 человек проходят лечение в больницах, 217 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. В числе 253 новых инфицированных 99 пациентов мужского пола, 154 – женского, среди заболевших 13 детей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 44 138: 36 351 (+113) – выздоровели, 1 205 – на лечении, 1 607 (+10) – скончались от коронавируса, 1 136 (+2) – скончались от сопутствующих заболеваний.

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