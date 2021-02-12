В Пермском крае 265 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 265 новых случаев заражения COVID-19: 40 человек проходят лечение в больницах, 225 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных 111 пациентов мужского пола, 154 – женского, среди заболевших 13 детей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 43 104: 35 801 (+272) – выздоровели, 1 226 – на лечении, 1 567 (+9) – скончались от коронавируса, 1 123 (+10) – скончались от сопутствующих заболеваний

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