В Пермском крае 269 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзор за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 269 новых случаев заражения COVID-19: 48 человек проходят лечение в больницах, 221 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. В числе 269 новых инфицированных 117 пациентов мужского пола, 152 – женского, среди заболевших 25 детей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 42 839: 35 529 (+243) – выздоровели, 1 229 – на лечении, 1 558 (+9) – скончались от коронавируса, 1 113 (+7) – скончались от сопутствующих заболеваний

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