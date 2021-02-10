В Пермском крае 270 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 270 новых случаев заражения COVID-19: 55 человек проходят лечение в больницах, 215 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных 98 пациентов мужского пола, 172 – женского, среди заболевших 22 ребенка.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 42 570: 35 286 (+261) – выздоровели, 1 273 – на лечении, 1 549 (+7) – скончались от коронавируса, 1 106 (+7) – скончались от сопутствующих заболеваний.

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