В Пермском крае 269 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 269 новых случаев заражения COVID-19: 57 человек проходят лечение в больницах, 212 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных 76 пациентов мужского пола, 193 – женского, среди заболевших 11 детей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 42 300: 35 025 (+259) – выздоровели, 1 303 – на лечении, 1 542 (+11) – скончались от коронавируса, 1 099 (+2) – скончались от сопутствующих заболеваний.

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