В Пермском крае 277 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 277 новых случаев заражения COVID-19: 55 человек проходят лечение в больницах, 222 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных 106 пациентов мужского пола, 171 – женского, среди заболевших 15 детей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 41 201: 34 201 (+272) – выздоровели, 1 335 – на лечении, 1 496 (+8) – скончались от коронавируса, 1 084 (+7) – скончались от сопутствующих заболеваний.

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