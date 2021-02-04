В Пермском крае 279 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 279 новых случаев заражения COVID-19: 43 человека проходят лечение в больницах, 236 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных 110 пациентов мужского пола, 169 – женского, среди заболевших 26 детей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 40 942: 33 618 (+319) – выздоровели, 1 345 – на лечении, 1 477 (+12) – скончались от коронавируса, 1 077 (+5) – скончались от сопутствующих заболеваний.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.