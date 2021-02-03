В Пермском крае 279 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 279 новых случаев заражения COVID-19: 75 человек проходят лечение в больницах, 204 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди 279 новых инфицированных 112 пациентов мужского пола, 167 – женского, среди заболевших 11 детей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 40 645: 33 618 – выздоровели, 1 345 – на лечении, 1 477 (+12) – скончались от коронавируса, 1 077 (+5) – скончались от сопутствующих заболеваний.

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